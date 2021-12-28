Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde 2 kilo 480 gram esrar ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde 2 kilo 480 gram esrar ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldığı istihbarat doğrultusunda bir eve operasyon düzenledi.
Evdeki aramada 2 kilo 480 gram esrar ve dijital terazi ele geçiren ekipler, evde yaşayan şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri
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