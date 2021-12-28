Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde 2 kilo 480 gram esrar ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldığı istihbarat doğrultusunda bir eve operasyon düzenledi.

Evdeki aramada 2 kilo 480 gram esrar ve dijital terazi ele geçiren ekipler, evde yaşayan şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

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