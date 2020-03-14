Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 8 gözaltı Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 42 kilogram esrar ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 42 kilogram esrar ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente gelen bir araçta arama yaptı.

Aramada, toplam 42 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili araçtaki 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA