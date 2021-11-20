Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 5 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 5 gözaltı

GAZİANTEP'te düzenlenen operasyonda 2 kilo 400 gram bonzai ile 200 gram metanfetamin ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te düzenlenen operasyonda 2 kilo 400 gram bonzai ile 200 gram metanfetamin ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin tespit edilen adreslerine yapılan baskınlarda 2 kilo 400 gram bonzai, 200 gram metanfetamin ve bir miktar para ele geçirildi. İsimleri öğrenilemeyen 5 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title