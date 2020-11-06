Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı

06.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 06.11.2020 13:32
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı

Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü NARKOTİM ekipleri, ilçe merkezinde yaptıkları uygulama kapsamında, şüpheli 3 şahsın üzerinde arama yaptı.

Üzerinde bir miktar uyuşturucu ve 1 ruhsatsız av tüfeği bulunan şüpheliler, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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