Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı

Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü NARKOTİM ekipleri, ilçe merkezinde yaptıkları uygulama kapsamında, şüpheli 3 şahsın üzerinde arama yaptı.

Üzerinde bir miktar uyuşturucu ve 1 ruhsatsız av tüfeği bulunan şüpheliler, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu