Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı
06.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 06.11.2020 13:32
Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü NARKOTİM ekipleri, ilçe merkezinde yaptıkları uygulama kapsamında, şüpheli 3 şahsın üzerinde arama yaptı.
Üzerinde bir miktar uyuşturucu ve 1 ruhsatsız av tüfeği bulunan şüpheliler, gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu