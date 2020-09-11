Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
11.09.2020 12:21 | Son Güncelleme: 11.09.2020 12:26
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesinde Beştepe Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu yönünde istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, söz konusu adrese baskın düzenledi.
Evde yapılan aramada, 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonda E.K. ile M.D. gözaltına alındı.
Kaynak: AA