Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu... Kurdukları Düzeneklerle Mahalleleri İzlemişler

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu... Kurdukları düzeneklerle mahalleleri izlemişler

Uyuşturucu tacirlerinin yakalanmamak için sokakları bile güvenlik kameraları ile gözetledikleri ortaya çıktı

Polis 30 adrese eş zamanlı yapılan şok baskınlarla 8 kişiyi gözaltına aldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu tacirlerinin yakalanmamak için kurdukları kamera sistemi ile gelenleri gözetledikleri ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat ve terörle mücadele gibi diğer ekiplerin de desteği ile Gaziantep'teki Vatan, Hacıbaba, Düztepe, Fırat, Beybahçe ve Güzelvadi mahallelerinde belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda ise uyuşturucu tacirlerinin yakalanmamak için kurdukları güvenlik kamera ile sokakları bile gözetledikleri ortaya çıktı.

Ekipler uyuşturucu tacirlerinin aldığı tüm güvenlik tedbirlerine rağmen girdiği adreslerde didik didik arama yaptı. Yatak ve koltuk altlarından gizli bölmelere kadar her yeri arayan ekipler, toplam 50 gram eroin, 80 gram Metamfetamin (Ateş-Buz), 10 gram Esrar, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edilen 900 TL Para, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi.

Ekipler operasyonlarda 8 kişi gözaltına aldı.

Kaynak: İHA