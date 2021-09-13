Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Gaziantep'te, 6 Eylül-12 Eylül tarihleri arasında yapılan Narkotik Operasyonlarından gözaltına alınan 315 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Gaziantep'te, 6 Eylül-12 Eylül tarihleri arasında yapılan Narkotik Operasyonlarından gözaltına alınan 315 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Koordinesinde son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirdi.

Operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "06.09.2021-12.09.2021 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında icra edilen operasyonlarda, 9 kilo 571 gram metamfetamin, 457 gram bonzai, 152 gram eroin, 226 gram esrar, 16 adet uyuşturucu hap, 7 adet tabanca, 1 adet tüfek, 3 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Operasyonlar kapsamında 315 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış, 9 şüpheli tutuklanmış, 306 şüpheli ise serbest bırakılmıştır" denildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kayıplara karışan Gökdeniz'in acılı babası: İstediği ayakkabıyı almadığım için küstü

Kayıplara karışan Gökdeniz'in acılı babası: İstediği ayakkabıyı almadığım için küstü

 Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur, ölmeden 11 gün önce uyuşturucu tedavisi için çip taktırmış

Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur, ölmeden 11 gün önce uyuşturucu tedavisi için çip taktırmış

 Traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti

Traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Uğur İbrahim Altay
Magazin Mehmet Erdem Deniz Akkaya
Spor Mergim Berisha Burak Yılmaz Abdullah Avcı Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ertuğrul Gazi Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 14:20:59. #1.11#