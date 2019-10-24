Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

24.10.2019 16:26
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nizip Sanayi Sitesi'nde bulunan fabrikaya operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan aramalarda 311,26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekiplerince 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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