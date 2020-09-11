Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
11.09.2020 14:29 | Son Güncelleme: 11.09.2020 14:32
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında, Şahinbey ilçesi kırsalında 4 adrese düzenlenen operasyonda, 10 kilo 400 gram esrar ile bir miktar sentetik uyuşturucu ile 8 cep telefonu ve 2 bıçak ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan biri kadın 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA