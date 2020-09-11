Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında, Şahinbey ilçesi kırsalında 4 adrese düzenlenen operasyonda, 10 kilo 400 gram esrar ile bir miktar sentetik uyuşturucu ile 8 cep telefonu ve 2 bıçak ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan biri kadın 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA