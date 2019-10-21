Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

21.10.2019 12:42

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.



Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 8 kişi yakalandı. Operasyonun ardından yapılan aramalarda ise bir kilo 800 gram metamfetamin, 9 gr sentetik kannabinoid, 1 adet tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 440 TL para ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli şahıs hakkında başlatılan yasal işlemlerin devam ettiği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA