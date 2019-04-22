Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

GAZİANTEP'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik 11 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vatan, Onur, Narlıtepe, Fırat, Mimar Sinan ve Güzelvadi mahallelerindeki 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda polisin katılımıyla düzenlenen baskınlarda 200 gram metamfetamin, 120 gram eroin, 60 gram bonzai, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1700 lira para ile 2 tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- Gaziantep

Kaynak: DHA