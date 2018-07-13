Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Gaziantep'te polis 5 adrese yaptığı eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 7 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Vatan, Barak ve Beybahçe mahallelerinde eş zamanlı olarak 5 adreste yapılan operasyonda 60 gram esrar, 70 gram metamfetamin (ateş-buz), 221 gram eroin maddeleri, 20 bin 080 TL para ve 1 adet tabanca silah ele geçirildi. Baskınlarda 7 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Şahıslar yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek - GAZİANTEP