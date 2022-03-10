GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

GAZİANTEP'te, 13 mahallede uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, 13 mahallede uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam 13 mahallede eş zamanlı operasyon düzenledi. 180 polisin katılımıyla 19 adrese yapılan baskınlar, dronla da havadan görüntülendi. Ekipler, bazı adreslere kapılarını koçbaşıyla kırarak, girip arama yaptı. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalarda; 196 gram metamfetamin, 1000 gümrük kaçağı sigara, 3 tabanca ve 4 pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.

GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI

GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI

GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI

GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI

GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI

GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI

GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI

GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI

GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI

GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title