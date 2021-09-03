Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.

Gaziantep'te yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ayrı adrese operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 750 gram metamfetamin, 2 kilo eroin, 450 adet captagon hap, 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 3 adet hassas terazi ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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