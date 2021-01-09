Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eyüp Sultan Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu madde geçirdi, uyuşturucu madde ticaretinden 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz