Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

25.09.2020 11:09 | Son Güncelleme: 25.09.2020 11:14
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Malazgirt Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenlendi.

Evin dam kısmında ekili vaziyette Hint keneviri ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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