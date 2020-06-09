Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 56 gözaltı Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 56 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 56 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 56 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 755 gram esrar, 216 uyuşturucu hap, 1 uzun namlulu silah, 6 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 1 çalıntı araç ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA