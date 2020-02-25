Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25.02.2020 10:41 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:41
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

'te uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesine bağlı Akdere ve 'ndeki adreslere 5 gün önce operasyon düzenledi. Adreslere özel hareket ekipleri ve narkotik köpeği desteğiyle baskın yapan polis, teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan B.C., M.C., M.C., Y.C. ve M.C. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.C. ve Y.C.'nin avukatı Güngör Sancılı, mahkemede müvekkillerinin tutuksuz yargılanmalarını istedi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan 5 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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