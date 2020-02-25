Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 46 tutuklama

25.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:58

Gaziantep'te 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 122 kişiden 46'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 18 Şubat Salı günü helikopter ve drone destekli uyuşturucu operasyonu başlattı. Fiziki ve teknik takip sonucu belirlenen adreslere baskın yapan polis, narkotik köpeği desteğiyle adreslerde arama yaptı. Yapılan aramalarda 5 kilo 500 gram esrar, 2 kilo 200 gram metamfetamin, 1 kilo 300 gram sentetik kannabinoid, 820 gram eroin, bin 400 captagon, 3 bin 300 adet extacy, uyuşturucu madde satımında kullanılan 11 hassas terazi, 6 tabanca, 2 pompalı tüfek ve 2 adet kalaşnikof ele geçirildi. Yapılan baskınlarda 122 şüpheli gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 122 şüpheliden 46'sı 'Uyuşturucu İmal ve Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA