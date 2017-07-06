Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

GAZİANTEP'te polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu metamfetamin, 2 kilo 250 gram esrar ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri sürücüsü ve plakası açıklanmayan hafif ticari araçta yaptıkları aramada 3 kilo sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirdi. Ekipler, Kurtuluş Mahallesi'nde bir evde ise 100 gram metamfetamin ve 250 gram esrar ele geçirdi. Gazikent Mahallesi'ndeki bir evde yapılan aramada ise 2 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, M.K., Ç.D., E.D. ve M.P.'yi gözaltına aldı.



- Gaziantep