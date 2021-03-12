Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

GAZİANTEP'te, polisin iki adrese düzenlediği operasyonda 4 kilo 704 gram esrar ile 6 bin 235 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polisin iki adrese düzenlediği operasyonda 4 kilo 704 gram esrar ile 6 bin 235 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı saptanan şüphelilerin Türkmenler ve Beydilli Mahallesi'ndeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda; 4 kilo 704 gram preslenmiş esrar, 6 bin 235 uyuşturucu hap, 2 tabanca, 12 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan B.K., A.O., B.E.H. ve A.Ş. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ