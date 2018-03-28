Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
GAZİANTEP'te polis tarafından şüphe üzerine durdurularak aranan otomobilde 5 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
GAZİANTEP'te polis tarafından şüphe üzerine durdurularak aranan otomobilde 5 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyol doğu gişelerinde durumundan şüphelendikleri plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 5 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Uyuşturucuya el konulurken, araçtaki isimleri açıklanmayan 4 kişi gözaltına alındı.