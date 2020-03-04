Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı
Gaziantep'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 37 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 37 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
37 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 536 gram uyuşturucu madde,
72 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca, 41 mermi ve 1 tüfek ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA