Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

01.12.2020 09:17 | Son Güncelleme: 01.12.2020 09:20
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 34 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Adreslerdeki aramalarda 121 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi, ruhsatsız 7 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı, 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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