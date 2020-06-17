Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 33 zanlı yakalandı.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 33 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 250 gram uyuşturucu madde, 223 kök Hint keneviri, 5 ruhsatsız tabanca, 17 mermi, 4 ruhsatsız tüfek ve iki kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA