Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda şantiye yanındaki boş araziye ekilmiş 86 kök Hint keneviri ve 3 buçuk kilogram esrar ele geçirildi.



Bir ihbarı değerlendiren Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir şantiye alanının yan tarafındaki boş arazide yaptıkları aramada 86 kök Hint keneviri ve 3 buçuk kilogram esrar maddesi ele geçirildi.



Olayla ilgili C.Ö., Ö.Ğ. ve R.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltındaki 3 şahıs jandarma karakolundaki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP