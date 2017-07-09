Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

GAZİANTEP'te, eski asfalt şantiyesinde yapılan aramada 3 kilo 135 gram esrar ve ekili 86 kök hintkeneviri ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, alınan istihbari bilgi üzerine harekete geçti. Ekipler, Yamaçoba Mahallesi'nde bulunan eski asfalt şantiyesinde yaptıkları aramada 3 kilo 135 gram esrar ve boş araziye ekili 86 kök hintkeneviri ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, C.Ö., Ö.G. ve R.G.'yi gözaltına aldı. - Gaziantep