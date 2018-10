Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Gaziantep'te polis ekipleri bir adrese yaptığı operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.T isimli şahsın E.T isimli şüpheli şahısın 2 ayrı yaralama, 1 adet askeri ceza kanununa muhalefetten arandığı, ayrıca 5 ayrı farklı olayında firari şüphelisi olduğu tespit edildi. Olay Gaziantep'in Şahinbey İlçesine bağlı Güneş mahallesinde meydana geldi. Şahinbey Emniyet Müdürlüğüne bağlı Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği görevlileri aldıkları ihbar doğrultusunda Güneş mahallesinde bulunan bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, 10.65 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 1 adet pompalı tüfek, 4 adet kartuş, 1 adet tabanca, 25 adet dolu fişek, 10 adet çalıntı telefon, 345 TL para ele geçirildi. Yapılan operasyonda H.Y, M.S, E.T, isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.T tutuklanarak cezaevine konuldu.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.