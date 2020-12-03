Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı

03.12.2020 09:27 | Son Güncelleme: 03.12.2020 09:27
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 29 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Vaka sayısının yüzde 100 arttığı 3 ili paylaşıp uyardı: Sınavımız devam ediyor
Vaka sayısının yüzde 100 arttığı 3 ili paylaşıp uyardı: Sınavımız devam ediyor
'Su vereceğim' diye kandırdığı 14 yaşındaki çocuğu evine götürüp cinsel istismarda bulundu
"Su vereceğim" diye kandırdığı 14 yaşındaki çocuğu evine götürüp cinsel istismarda bulundu

Adreslerdeki aramalarda 89 gram uyuşturucu, 2 hassas terazi, ruhsatsız 10 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

İlgili Haberler

Şanlıurfa merkezli telefonda dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 29 zanlı adliyede
Şanlıurfa merkezli telefonda dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 29 zanlı adliyede
Son dakika haberi | Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika haberi | Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ali Babacan Osman Kavala Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere İrem Derici Bülent Ersoy Diego Armando Maradona
Spor Falcao Samatta Sörloth Caner Erkin Yılmaz Vural
Tüm Haberler İran Aralık Pfizer İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 09:30:21. #1.15#
title