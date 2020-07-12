Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı
12.07.2020 01:27 | Son Güncelleme: 12.07.2020 01:36

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla 28 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda ise 92 gram uyuşturucu madde, 173 kök Hint keneviri, 30 gram kurutulmaya bırakılmış Hint keneviri, 39 sentetik uyuşturucu hap, 8 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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