Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu
Gaziantep'te, otomobilde yapılan aramada 1 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Gaziantep'te, otomobilde yapılan aramada 1 kilogram toz esrar ele geçirildi.
İslahiye ilçesinde polis ekipleri, durumundan şüphelenerek takibe aldıkları bir otomobili, Çevreyol Fatih Kavşağı'nda durdurdu.
Yapılan aramada, aracın bagajına gizlenmiş 1 kilogram toz esrar bulundu.
Gözaltına alınan H.A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.