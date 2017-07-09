Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te, otomobilde yapılan aramada 1 kilogram toz esrar ele geçirildi.



İslahiye ilçesinde polis ekipleri, durumundan şüphelenerek takibe aldıkları bir otomobili, Çevreyol Fatih Kavşağı'nda durdurdu.



Yapılan aramada, aracın bagajına gizlenmiş 1 kilogram toz esrar bulundu.



Gözaltına alınan H.A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.