Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'teki operasyonda 86 kök kenevir ve 3 kilogram esrar ele geçirildi.



Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey ilçesinin Yamaçoba Mahallesi'ndeki eski asfalt şantiyesine, kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.



Yapılan aramada, 86 kök kenevir ve 3 kilo 135 gram esrar bulundu.



Olayla ilgili gözaltına alınan C.Ö, Ö.G. ve R.G. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.