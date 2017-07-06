Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 22 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 22 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 5 kilo 35 gram esrar, 7 kilo 435 gram metamfetamin, 140 gram eroin, 30 gram bonzai ve 5 captagon hap ele geçirildi.
22 şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.