Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki 5 mahallede eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, iki kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aramalarda dedektör köpeği de kullanıldı.