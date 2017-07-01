Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te özel harekat timlerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda 20 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin elinde poşetle kaçtığı ihbarı üzerine Güzelyurt Mahallesi'ndeki şüphelinin evi olduğu iddia edilen ikamete operasyon düzenledi.

Özel harekat timlerinin desteğiyle 20 ve 23 numaralı sokaktaki bazı adreslerde yapılan aramalarda da bir ikamette 20 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.