Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bir miktar Hint keneviri ve esrar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
07.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:59

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bir miktar Hint keneviri ve esrar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Karkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin de desteğiyle T.D'ye ait evde arama yaptı.

Aramada, 29 Hint keneviri, 36 gram kubar esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli T.D. ve aynı ikamette bulunan M.K, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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