Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
Gaziantep'te Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
06.06.2020 12:33 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:33
Gaziantep'te Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bostancı Mahallesi'ndeki bir evde yapılan aramada, 48 parça halinde toplamda 98.2 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 1 tabanca ve bu tabancaya ait 25 mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve 1 cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA