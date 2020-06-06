Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu Gaziantep'te Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bostancı Mahallesi'ndeki bir evde yapılan aramada, 48 parça halinde toplamda 98.2 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 1 tabanca ve bu tabancaya ait 25 mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve 1 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA