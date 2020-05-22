Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki ayrı adreste bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
22.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:13
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki ayrı adreste bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı adrese düzenledikleri operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, olayla igili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler M.S.K. ve Y.B, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.
Kaynak: AA