Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki ayrı adreste bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
22.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:13

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki ayrı adreste bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı adrese düzenledikleri operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, olayla igili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler M.S.K. ve Y.B, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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