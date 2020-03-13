Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.
13.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:14
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenledi.
İki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.T ve Y.K, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.
Kaynak: AA