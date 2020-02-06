Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

06.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:42

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir miktar uyuşturucu madde ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları uygulama kapsamında bir araçta yaptıkları aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait mermi ve paketler halinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Yine başka bir adreste uygulama yapan ekipler, burada da bir şahsın üzerinde paketler halinde uyuşturucu madde ve bu maddeleri kullanma aparatları tespit etti.

Polis, her iki olayla ilgili A.Y. ve F.B. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Kaynak: AA