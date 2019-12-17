Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
Haberler » 3. Sayfa » Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu - Haberler

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te şüpheli bir araçta ve araç içerisindeki 4 şahsın adresinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

17.12.2019 09:57 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:02
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

'te şüpheli bir araçta ve araç içerisindeki 4 şahsın adresinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Şahinbey İlçe devriye ekipleri bir araç içerisinde ve çalışmaların devamında şüphelilerin ikametinde yaptığı aramalarda 1.9 gram esrar maddesi, 17.84 gram metamfetamin, 34 adet captagon uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve 12 adet dolu fişek ele geçirdi.


Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheliye uyuşturucu madde ticareti suçundan yasal işlemde bulunuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler