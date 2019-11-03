Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

03.11.2019 19:34
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, ilçeye bağlı Sekili Mahallesi'ndeki 5 adrese operasyon düzenlendi.

Bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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