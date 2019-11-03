Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, ilçeye bağlı Sekili Mahallesi'ndeki 5 adrese operasyon düzenlendi.
Bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.