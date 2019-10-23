Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

23.10.2019 13:02
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde önceden belirlediği 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyonda uyuşturucu sattığı gerekçesiyle 9 şüpheli gözaltına alındı.


Yapılan aramalarda ise 9,109 gram uyuşturucu madde ile 2 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı.

Kaynak: AA
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