Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde önceden belirlediği 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda uyuşturucu sattığı gerekçesiyle 9 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda ise 9,109 gram uyuşturucu madde ile 2 tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı.