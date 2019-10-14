Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 76 kilogram esrar ele geçirildi.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 76 kilogram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yavuzeli ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde, narkotik dedektör köpeği "Çevik"in desteğiyle yapılar aramada, arka koltuğun arkasına gizlenmiş 76 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.