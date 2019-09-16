Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

16.09.2019 16:36

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda "uyuşturucu madde imal etmek, satmak" suçlamasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 826 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 2 hassas terazi, 1 tabanca, ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 770 lira ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA