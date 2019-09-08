Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

08.09.2019 21:04
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satışının yapıldığı bilgisi üzerine Şehitkamil ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste narkotik köpekleri "Çevik" ve "Azot"un katıldığı aramada, 22 kilogram esrar, 8 kök kenevir, 2 tüfek, 1 tabanca, 81 fişek ele geçirildi. Operasyonda M.M. ve E.M. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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