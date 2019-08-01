Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 36 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narko Tim ekipleri, çeşitli mahallelerde önceden belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 994 gram sentetik uyuşturucu, 452 uyuşturucu hap, 35 kök ekili Hint keneviri, 3 hassas terazi, 4 tabanca, 37 mermi, 2 tüfek, 27 kartuş, 2 kuru sıkı tabanca, 4 çalıntı oto teybi, 1 çalıntı müzik seti, 1 çalıntı motosiklet, 2 bilgisayar monitörü, 2 cep telefonu ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 220 lira ile 500 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 22'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA