Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir evin teras katında çiçek saksıları içinde Hint keneviri ile bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'nde İ.Y'ye ait evde arama yaptı.

Aramada evin teras katında bulunan çiçek saksıları ve su bidonunu da inceleyen ekipler, buralara ekili vaziyette 14 kök Hint keneviri, evde ise 20 gram toz esrar, 78 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Uyuşturucu maddelere el konulurken İ.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA