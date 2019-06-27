Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 kök hint keneviri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Şahinbey Polis Merkezi Uyuşturucu ile Mücadele ekipleri, Düztepe Mahallesi'nde H.G'nin adresinde hint keneviri bulunduğu bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, saksılara dikili 21 kök hint keneviri ele geçirdi.

Şüpheli H.G'nin ise 3 gün önce hırsızlık suçundan tutuklandığı belirtildi.

Kaynak: AA