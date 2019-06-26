Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Akbayir Mahallesi'nde uyuşturucu imalatı yapıldığı yönünde bilgi aldı.

Jandarma ekipler, M.P'nin adresine düzenlediği operasyonda, 26 kök kenevir, 5 kilo 400 gram esrar ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.P, Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince,"uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" yapmak suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA